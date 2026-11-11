Auslosung für WM 2027: Neue WM-Regel könnte deutschen Fußballerinnen helfen

Zürich - Die deutschen Fußballerinnen können bei der WM-Auslosung in einem Monat von einer neuen Regel profitieren. Erstmals bei einer Frauen-WM werden die vier Top-Nationen 2027 in Brasilien gezielt auf zwei Turnierhälften verteilt. Durch die Setzliste würden sie erst im späteren WM-Verlauf aufeinandertreffen, sofern sie ihre Vorrundengruppen gewinnen. Maßgebend wird der Stand der FIFA-Weltrangliste am 7. Dezember sein. Derzeit belegt die DFB-Elf Platz drei hinter Spanien und den USA. Vierter ist England.