München - TV-Experte Dietmar Hamann geht nicht davon aus, dass Fußball-Nationalmannschaftskapitän Joshua Kimmich seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim FC Bayern München verlängert. "Mein Gefühl sagt mir nein", antwortete Hamann in der Sendung Sky90 auf eine entsprechende Frage. Kimmich hatte nach dem 2:1 der Bayern am Samstag in Freiburg Auskünfte zu dem Thema verweigert.