Neues Format: Camp für Unternehmer

Nach Angaben von Boos-John sind in diesem Jahr etwa 50 Veranstaltungen, Termine und Angebote in Planung. Dazu gehörten eine Beteiligung an der Messe "Arab Health" im Januar, der Thüringer Außenwirtschaftstag am 19. März oder eine Unternehmerreise nach Indien Ende Februar.