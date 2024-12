Auslandsgeschäft: USA wichtigster Abnehmer Thüringer Exporte

Erfurt (dpa/th) - Die Vereinigten Staaten sind der wichtigste Partner für die Thüringer Exportwirtschaft. Von Januar bis September gingen 11,8 Prozent der Ausfuhren aus dem Freistaat in die USA, wie das Statistische Landesamt in Erfurt mitteilte. Im gesamten vergangenen Jahr seien Güter im Wert von 1,9 Milliarden Euro aus dem Freistaat in die USA exportiert worden. Dies habe 10,5 Prozent der Thüringer Exporte entsprochen und sei der höchste Anteil seit der Gründung des Freistaats gewesen. Die USA seien damit bereits das achte Jahr in Folge der wichtigste Abnehmer Thüringer Exporte.