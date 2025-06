Auslandsgeschäft Leichtes Exportplus bei "trüben Aussichten" in Thüringen

Erfurt (dpa/th) - Thüringen hat den Wert seiner Ausfuhren im ersten Quartal dieses Jahres um 1,4 Prozent gesteigert. Die größten Wertzuwächse gehen dabei auf die Länder Türkei, Taiwan und das Vereinigte Königreich zurück. Das teilte das Statistische Landesamt in Erfurt mit. Demnach wurden im ersten Vierteljahr dieses Jahres Waren mit einem Gesamtwert von 4,8 Milliarden Euro aus Thüringen ausgeführt - 65,4 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Die Exporte in die Türkei verzeichneten dabei das größte Plus. Gegenüber dem Vorjahr stiegen sie um 51,6 Millionen Euro, gefolgt von Taiwan mit 42,3 Millionen Euro plus und dem Vereinigten Königreich mit 38,7 Millionen Euro.