Barcelona - Instagram-Newcomer mit 61: Barça-Trainer Hansi Flick hat mit seinem ersten Beitrag bei Instagram innerhalb von weniger als 24 Stunden schon mehr als eine Million Follower gesammelt. Der 61-Jährige hatte am Donnerstagabend zum Auftakt die Fans des FC Barcelona begrüßt. "Ich freue mich, auf Instagram zu sein und euch einige Einblicke aus meinem Alltag bei Barça zu geben. Vielen Dank für eure Unterstützung. Es lebe Barça!" Mehr als 1,4 Millionen User setzten unter dem Debüt-Post ein "Gefällt mir"-Emoji.