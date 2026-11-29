Göteborg/Uppsala - Außenseiter IK Sirius hat in der schwedischen Fußball-Liga für eine Überraschung gesorgt und erstmals in seiner 119-jährigen Clubgeschichte die Meisterschaft gewonnen. Der Verein aus Uppsala - der viertgrößten Stadt des Landes - gewann am letzten Spieltag mit 1:0 bei IFK Göteborg und fing damit den Kontrahenten Hammarby IF noch ab. Der Club aus Stockholm, an dem die schwedische Fußball-Legende Zlatan Ibrahimovic als Minderheitsgesellschafter beteiligt ist, patzte am letzten Spieltag mit 0:1 bei Västerås SK.