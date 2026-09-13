Auslandsfußball: Ex-Dortmunder Brunner trifft und erklärt Kopf-ab-Geste

Straßburg - Der frühere U17-Welt- und Europameister Paris Brunner hat beim 1:1 seines Clubs AS Monaco bei Racing Straßburg mit einer provokanten Geste beim Torjubel für Wirbel gesorgt. Der deutsche Angreifer deutete bei dem Liga-Spiel nach seinem sehenswerten Ausgleichstreffer in der 71. Minute auf die Straßburg-Fans zugerichtet einen Schnitt durch die Kehle an, wie auf den TV-Bildern zu sehen war. Die Anhänger der Gastgeber reagierten mit einem Pfeifkonzert, eine Strafe für Brunner auf dem Platz gab es nicht.