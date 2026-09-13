Auslandsfußball: Ex-Dortmunder Brunner trifft und erklärt Kopf-ab-Geste

"Sie haben über meine Familie, meine Mutter und meinen Vater gesprochen. Ich konnte diejenigen sehen, die mich beleidigt haben", wurde der Fußball-Profi nach der Partie von der Zeitung "L'Équipe" zitiert. "Nach dem Tor waren sehr viele Emotionen im Spiel, vor allem nach einem solchen Treffer. Ich wollte nicht respektlos sein." Für Brunner war es bereits der fünfte Pflichtspiel-Treffer in dieser Saison und das dritte Tor in der französischen Ligue 1.