Barcelona - Dank eines Doppelpacks von Superstar Kylian Mbappé hat Real Madrid den Clásico gegen den FC Barcelona für sich entschieden. Die Königlichen gewannen bei Barça mit 2:1 und sorgten damit für noch mehr Spannung in der spanischen Fußball-Liga. Durch den Auswärtssieg beträgt der Rückstand von Real als Tabellendritter (24 Punkte) auf Spitzenreiter Barcelona (27) nur noch drei Zähler. Zweiter ist Atlético Madrid mit 25 Zählern. Für Barça unter Trainer Hansi Flick war es die erste Pleite in der Liga in dieser Saison nach zuvor neun Siegen zum Auftakt.