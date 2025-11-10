Auslandserfahrung: Lehramtsstudierende zieht es ins Ausland – Lehrkräfte zögern

Erfurt/Jena (dpa/th) - Auslandsaufenthalte für Studierende im Lehramt sind in Thüringen mitunter gefragt. Aktuell entschieden sich etwa 14 Prozent der Studierenden im Praxissemester für einen Aufenthalt im Ausland, die Tendenz sei steigend, sagt Britta Möbius vom Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung der Friedrich-Schiller-Universität Jena zusammen. Beliebtestes Zielland sei Spanien. "Lehramtsstudierende sollen Schülerinnen und Schüler zukünftig auf eine immer stärker globalisierte Welt vorbereiten – dafür müssen sie aus meiner Sicht auch etwas davon gesehen haben", so Möbius' Einschätzung.