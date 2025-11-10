Auslandserfahrung: Lehramtsstudierende zieht es ins Ausland – Lehrkräfte zögern

Aufgrund der langen Ausbildung und des vergleichsweise hohen Alters beim Eintritt in den Lehrerberuf stünden auch bei den Lehrern selbst eher Aspekte wie Sicherheit im Vordergrund. "Nicht zuletzt fehlt vielen Lehrern aufgrund des hohen Drucks im Schulalltag auch einfach die Zeit, sich über einen solchen Schritt Gedanken zu machen", so Menger. Vonseiten der Bundesregierung seien die Länder zwar angehalten, sich an Programmen für den Auslandsdienst zu beteiligen, aus dem genannten Grund sei das Engagement auf diesem Gebiet aber oft nicht sehr hoch.