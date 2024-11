Ausländische Fachkräfte: IHK Oberbayern bei Anerkennung ausländischer Abschlüsse vorn

Allein in den vergangenen zwölf Monaten wurden in Oberbayern Berufsausbildungen aus 38 Ländern anerkannt. Nach Berufen liegen Elektroanlagenmonteure, Köche und Küchenfachkräfte an der Spitze, gefolgt von Bürokaufleuten und Elektronikern für Geräte und Systeme. Die meisten Fachkräfte kamen aus Bosnien-Herzegowina, Vietnam, Kroatien, der Türkei und Marokko.