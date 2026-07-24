Ausländische Berufsabschlüsse: Fast 1.000 Abschlüsse anerkannt – Gesundheitsberufe vorn

Erfurt (dpa/th) - Gesundheitspersonal dominiert in Thüringen weiterhin die Verfahren zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse. Zwei Drittel der im vergangenen Jahr in die Wege geleiteten Anerkennungsverfahren betrafen medizinische Gesundheitsberufe, wie das Statistische Landesamt mitteilte. 748 Migranten aus dem Gesundheitsbereich hatten demnach 2025 die Anerkennung ihrer im Herkunftsland erworbenen Abschlüsse beantragt. Mit deutlichem Abstand folgen Fachleute in Lehr- und ausbildenden Berufen, hier liefen 176 Verfahren.