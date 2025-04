In Thüringen ist derzeit etwa einer von knapp zwölf Einwohnern (etwa 8,9 Prozent) ein Ausländer. Zum Stichtag 31. Dezember 2024 lebten nach den Daten des Ausländerzentralregisters 187 765 ausländische Bürger im Freistaat, berichtete das Thüringer Landesamt für Statistik. Das seien 6915 Ausländer oder 3,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Damit habe sich der Zustrom von Ausländern im vergangenen Jahr mehr als halbiert. So waren 2023 noch mehr als 15 000 Ausländer nach Thüringen zugewandert, im Jahr 2022 – mit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges – kamen zum Vergleich fast 40 000 Menschen aus dem Ausland nach Thüringen. In der Flüchtlingskrise 2015 waren es mehr als 20 000.