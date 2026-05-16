Erinnern Sie sich noch? Da war dieser Abgeordnete der AfD, der im Landtag in Erfurt in einer Debatte über den Tourismus im Freistaat doch tatsächlich die Meinung vertrat, dass es nicht sein dürfe, dass Thüringer Klöße und Thüringer Bratwurst in den Gasthäusern des Landes nicht von ausländischen Arbeitskräften an die Gäste serviert werden sollten. Das sei nicht authentisch, so seine Begründung. Nun, wenn das stimmen würde, dann wären der Urlaub in Österreich oder an der Ostsee seit Jahren schon nicht mehr authentisch, denn den Kaiserschmarrn auf der Berghütte oder das Seezungenfilet auf Usedom servieren dort schon lange Mitarbeiter, die ihre Wurzeln nicht in den Urlaubsregionen haben.