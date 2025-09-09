Die aktuelle Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt kommt nicht überraschend. Seit Jahren warnen Wissenschaftler, dass sich eine Lücke auftut. Bei den Fachkräften. Weil mehr Menschen in Ruhestand gehen als die Schule verlassen. Das Resultat ist der Fachkräftemangel. Und Südthüringen steckt mitten drin. Seit Monaten berichtet die Agentur für Arbeit, dass die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Region zurückgeht. Das liegt daran, dass die Wirtschaft lahmt und Unternehmen sich mit der Besetzung freier Arbeitsplätze zurückhalten. Das liegt aber auch daran, dass Unternehmen schlicht und einfach nicht mehr genug Bewerber finden.