Ausgrabung: Wenn Knochen Forscher glücklich machen

Die diesjährige Juni-Grabung an der weltberühmten Bromacker-Fossilfundstelle zwischen Georgenthal und Tambach-Dietharz war wieder ein voller Erfolg und hat tolle Funde hervorgebracht. Das berichtet die Friedenstein Stiftung Gotha. Eine Knochenlage, Kleinskelette und eine für die Altersbestimmung geeignete Ascheschicht würden neue Erkenntnisse über das 290 Millionen Jahre alte Ökosystem vom Bromacker versprechen. Rund 1400 Besucherinnen und Besucher in nur 18 Grabungstagen nutzten demnach die Gelegenheit, sich mit den Forschenden auszutauschen. Beteiligt an dem Projekt sind neben der Friedenstein Stiftung Gotha, die Friedrich-Schiller-Universität Jena, das Museum für Naturkunde Berlin und der Unesco Global Geopark Thüringen Inselsberg – Drei Gleichen.