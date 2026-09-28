Ausgrabung auf Parkplatz Warum Archäologen auf Toiletten-Funde hoffen

Erfurt (dpa/th) - Überreste des sogenannten Tanzhauses und Überbleibsel einer längst vergangenen Alltagskultur haben Archäologen bei Grabungen hinter dem Erfurter Rathaus entdeckt. "Die Arbeiten waren mit viel Aufwand verbunden", sagte Karin Sczech, Beauftragte für das Unesco-Welterbe der Stadt. Viel Erde sei bewegt worden. Gegraben wurde seit Anfang August auf einer Fläche von etwa 80 Quadratmetern und bis zu drei Meter tief auf dem heute als Parkplatz genutzten Areal. Mindestens vier Keller entdeckten die Fachleute, darunter auch eine Mauer des Tanzhauskellers.