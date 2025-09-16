Am Fuße des Apothekerturms in Heldburg treffen Handwerk und Geschichte aufeinander. Der Wasser- und Abwasserverband Hildburghausen (WAVH) arbeitet derzeit am Kanalanschluss der Stadt. In diesem Zusammenhang hat das Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie die Erde untersucht, die für diese Baumaßnahme aufgerissen werden musste. Dabei stießen sie auf unterirdische Relikte der Stadtgeschichte Heldburgs.