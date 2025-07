Ausgleichsabgabe: Millionenbetrag an Firmen mit Jobs für Schwerbehinderte

Zuschüsse aus Ausgleichsabgabe

Die Mittel stammen aus dem Bugdet der sogenannten Ausgleichsabgabe. Diese müssen Betriebe zahlen, die nicht den gesetzlich vorgeschriebenen Anteil an Arbeitsplätze für Schwerbehinderte besetzen. In Deutschland müssen Betriebe einen bestimmten Anteil der Jobs an Schwerbehinderte vergeben, die Zahl dieser Arbeitsplätze und die Höhe der Abgabe richtet sich nach der Betriebsgröße.