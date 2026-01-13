Ausgezeichnetes Schreiben: Daniela Danz erhält Literaturpreis der Adenauer-Stiftung

Danz schreibt über Herausforderungen für Demokratie und Freiheit
"Daniela Danz schreibt über die aktuellen Herausforderungen für Demokratie und Freiheit. Ihre Essays, Erzählungen und Gedichte öffnen neue europäische Räume im Bewusstsein einer "guten Nachbarschaft"", sagte die Stiftungsvorsitzende, Annegret Kramp-Karrenbauer. Danz gehöre zu den unverwechselbaren Stimmen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, heißt es in der Begründung der unabhängigen Jury. Sie schreibe über die Suche nach Freiheit, über Ambivalenzen der Natur und über europäische Krisengebiete.