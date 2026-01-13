Ausgezeichnetes Schreiben: Daniela Danz erhält Literaturpreis der Adenauer-Stiftung

In Eisenach geboren

Danz wurde 1976 in Eisenach in Thüringen geboren. Sie verfasst vor allem Lyrik ("Portolan"), aber etwa auch Romane und Essays. Sie studierte Germanistik und Kunstgeschichte und leitete einige Jahre lang das Schillerhaus in Rudolstadt. 2024 hatte sie die Poetik-Professur in Bamberg inne und war Kuratorin das internationale Literaturfestivals Poetica in Köln. Unter anderem wurde sie bereits mit dem Thüringer Literaturpreis ausgezeichnet.