Die mit jeweils 2.500 Euro dotierten beiden Förderpreise gehen an die Stadtbibliothek "Brüder Grimm" in Heiligenstadt im Eichsfeld für ein Theaterprojekt und an die Stadtbibliothek in Triptis (Saale-Orla-Kreis) für das neue Konzept ihrer Kinderbibliothek als interaktiver Lern- und Erlebnisraum.