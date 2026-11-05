Ausgezeichnete Klinikserie "KRANK Berlin" nun auch im ZDF - nicht mehr nur auf Apple TV

Wie ist "KRANK Berlin" einzuordnen?

Die Serie wird von manchen als eine späte deutsche Antwort auf den US-Klassiker "Emergency Room" (ER) gesehen. Der internationale Titel der Serie lautet tatsächlich auch "Berlin ER". Im Cast sind vor allem weniger oft gesehene Gesichter dabei, aber etwa auch die recht bekannten Schauspieler Peter Lohmeyer und Bernhard Schütz.

Die Serie zeigt recht harten Klinikalltag und ist inspiriert von realistischen Fällen und Gesprächen mit echtem medizinischem Personal. "KRANK Berlin" hat also wenig zu tun mit Götter-in-Weiß-Serien wie "Die Schwarzwaldklinik" oder "In aller Freundschaft", sondern ist näher zu verorten an internationalen Hits wie "The Pitt". Diese in Pittsburgh spielende Serie (in Deutschland bei HBO Max) zeigt drastisch und in Echtzeit die harten Bedingungen einer Notaufnahme in einem US-Krankenhaus.

Welche Preise bekam die erste Staffel der Serie?

"KRANK Berlin" wurde 2025 mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet (Beste Dramaserie, Beste Kamera Fiktion). Beim Grimme-Preis war sie nominiert und holte immerhin den Preis der Studierendenjury.

Wo fanden Dreharbeiten für die Serie statt?

Gedreht wurde etwa im früheren Sport- und Erholungszentrum (SEZ) in Berlin-Friedrichshain. Bei seiner Eröffnung 1981 galt das SEZ als ein Prestigeprojekt der DDR. Inzwischen steht es leer und sieht heruntergekommen aus. Passender könnten Ambiente und Stimmung kaum sein.

Wie kam "KRANK Berlin" zu Apple und ZDF?

Die Vorgeschichte der Serie ist fast so dramatisch wie ihre Story: Rund einen Monat vor dem geplanten Drehbeginn verkündete Sky Deutschland, das die Serie ursprünglich in Auftrag gegeben hatte, den vollständigen Rückzug aus deutscher Fiction-Produktion. In der Not sprang das ZDF ein, später kam Apple als internationaler Partner an Bord und sicherte sich die Erstverwertung.

Wie gut ist die Serie?

Die Serie ist packend mit vielen heftigen Szenen aus dem Krankenhausalltag, die nichts für schwache Nerven sind. Mit der harmonischen Welt anderer deutscher Arztserien hat das praktisch nichts zu tun. Die Charaktere sind interessant, auch wenn oft arg dick aufgetragen wird, etwa beim Chirurgen Weber, der in einem verlassenen Klinik-Trakt Geheimnisse versteckt.

Geht "KRANK Berlin" weiter?

Schon vor über einem Jahr haben sich das ZDF und Apple TV darauf verständigt, eine zweite Staffel zu produzieren. Ein Veröffentlichungstermin der zweiten Staffel wurde noch nicht kommuniziert.