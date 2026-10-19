Das Stadt- und Kreisarchiv Schmalkalden und der Verein Ortschronik Schweina e.V. erhalten den Thüringer Archivpreis 2026. Die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen und der Landesverband Thüringen im Verband Deutscher Archivarinnen und Archivare (VDA) würdigen damit deren besondere Verdienste zur Sicherung archivalischer Überlieferung und deren Popularisierung für die geschichtlich interessierte Öffentlichkeit.
Ausgezeichnet Archivpreis geht nach Schweina und Schmalkalden
Redaktion 19.10.2026 - 17:02 Uhr