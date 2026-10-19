Das Stadt- und Kreisarchiv Schmalkalden und der Verein Ortschronik Schweina e.V. erhalten den Thüringer Archivpreis 2026. Die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen und der Landesverband Thüringen im Verband Deutscher Archivarinnen und Archivare (VDA) würdigen damit deren besondere Verdienste zur Sicherung archivalischer Überlieferung und deren Popularisierung für die geschichtlich interessierte Öffentlichkeit.