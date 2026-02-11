Am 28. Januar entzog die TU Chemnitz dem Thüringer Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU) den Doktortitel. Für die um 20 Uhr ausgestrahlte Tagesschau, angeblich das „Flaggschiff“ der ARD, war das aber kein Thema. „Die Tagesschau berichtet mit keiner Silbe darüber“, so der medienkritische Youtube-Kanal „Massengeschmack-TV“. Ganz anders bei AfD-Chefin Alice Weidel. Als Ende 2023 die Uni Bayreuth ankündigte, Weidels Doktorarbeit einer Überprüfung zu unterziehen, berichtete die Tagesschau in ihrer Flaggschiff-Sendung um 20 Uhr darüber. Die Überprüfung führte übrigens dazu, dass Weidel den Doktortitel behielt.