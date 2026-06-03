Die Absage kam für die Mitglieder der Dorfgemeinschaft „Tilia“ überraschend. Die Initiativgruppe hat sich die Rettung des Gasthauses „Zur Linde“ in Breitungen auf die Fahnen geschrieben und bereits etliche Veranstaltungen auf dem Marktplatz vor dem Wirtshaus sowie im Linden-Saal organisiert. Am letzten Mai-Wochenende wollte Tilia dort mit der Band Wolf-Gang den Feierabend rocken, musste das Konzert aber kurzfristig abblasen. „Grund hierfür ist, dass mit sofortiger Wirkung die Nutzung der Linde im kompletten Innenbereich gesperrt wurde“, teilte die Dorfgemeinschaft – sie trägt den lateinischen Namen für Linde – über die sozialen Medien mit.