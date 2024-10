München (dpa/lby) - Bundespolizisten haben einer ausgebüxten Münchner Hündin geholfen, nach einem Ausflug in der S-Bahn nach Hause zu kommen. "Chicka" war ihrem Besitzer laut Angaben der Bundespolizei am Donnerstagmittag an der Haltestelle Westkreuz weggelaufen und in die S-Bahn Richtung Pasing gestiegen. Eine Frau, der die herrenlose Hündin auffiel, nahm sich dem Tier demnach an.