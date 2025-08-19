Es war ein heißes Treffen, zu dem Schwallungens Bürgermeister Jan Heineck die Anwohner der Kreuz- und der Gartenstraße eingeladen hatte. Die Bagger und Baumaschinen sind schon vor Monaten aus dem Straßenbild verschwunden, die Abnahme fand im März statt. Nun folgte die offizielle Einweihung, bei bestem Sommerwetter. Das Thermometer war auf weit über 30 Grad gestiegen, doch das hielt die Veranstalter nicht davon ab, den Bratwurstgrill anzuheizen. Schließlich wollte sich die Gemeinde erkenntlich zeigen. Bei den Bauleuten für ihre Arbeit und bei den Anwohnern für ihre Geduld während der beiden Ausbau-Jahre.