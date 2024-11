Die Nachfrage nach Beratung und Unterstützung übersteigen bereits die Kapazitäten der Migrationsdienste, so der Verband. Arbeitsverhältnisse für Fachkräfte seien unsicher, weil oft häufig nur Verträge mit Befristungen geschlossen würden. "Die Kürzungen treffen die Menschen, die sich ohnehin in einer schwierigen Lebenssituation befinden, am härtesten", monierte Ernst-Martin Stüllein, Vorsitzender der Paritätischen Kreisgruppe Gotha und des L‘amitié - Multikulturelles Zentrum Stadt- und Landkreis Gotha e.V.