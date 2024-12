150 Jahre alt wird das weltbekannte Opern-Spektakel dann - gefeiert werden sollte eigentlich mit allen zum Bayreuther Standard-Repertoire gehörenden Opern von Richard Wagner (1813-1883) - plus das Frühwerk "Rienzi". Ganze elf Opern sollten so auf dem Jubiläums-Spielplan stehen. Doch für diese ambitionierten Pläne fehlt das Geld. Die Festspiele schrieben am Donnerstag von einer Anpassung: "Die aktuellen Kostenentwicklungen stellen die Bayreuther Festspiele vor große Herausforderungen."