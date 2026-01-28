Seit mehr als einem Jahr geht auf der Hohen Warte bei Elgersburg nichts mehr. Eigentümerin des Ensembles ist die Landesforstanstalt. Bis Ende 2024 war es an die Gemeinde Elgersburg verpachtet. Dieser Vertrag wurde nach über 30 Jahren vom Forst nicht verlängert, nachdem sich der bisherige Unterpächter und Betreiber der Gaststätte aus Altersgründen zurückgezogen hatte. Bevor eine neue Verpachtung erfolgen sollte, hatte Thüringenforst die Bausubstanz der Hohen Warte unter die Lupe genommen.