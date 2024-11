Ellrich (dpa/th) - Am Ende soll er die Form des größten Hexenbesens der Welt haben: Der im Bau befindliche Aussichtsturm am südlichen Harzrand hat an Höhe gewonnen. Bauarbeiter setzten in luftiger Höhe Stahlelemente auf eine bereits errichtete Konstruktion auf. "Damit erhält der Hexenbesen quasi seinen Besenstiel", sagte Jessica Piper, Pressesprecherin des Landratsamts Nordhausen.