Der Blick reicht weit – von der Rhön bis ins Werratal. Wer an den Lieteblickhütten steht, versteht schnell, warum sich Menschen hier engagieren. Auf dem Nachbarhügel thront der namensgebende Lietebaum, eine mehrere Hundert Jahre alte Linde mit ausladender ebenmäßiger Krone. „Ein wunderschönes Fleckchen Erde“, sagt Hella Zeilmann, Vorsitzende des Heimat- und Wandervereins zur Saisoneröffnung der Hüttenwirtschaft. Von Mai bis Oktober werden an jedem geraden Sonntag im Monat von 13 bis 18 Uhr Gäste bewirtet. Und die kommen – wenn das Wetter passt – in Scharen. Werbung braucht es dafür inzwischen keine mehr. „Wir haben viele Stammgäste“, sagt Hella Zeilmann.