Geschafft: Letzte Woche wurde der Eiffelturm unmittelbar am Berggasthof „Heuberghaus“ aufgebaut. Er steht sozusagen am Rennsteig auf halber Strecke zwischen Kleinschmalkalden und Friedrichroda. Der 16 Meter hohe Turm war Teil der Kulisse bei den Domstufenfestspielen in Erfurt 2025. Nach dem großen Event mit Puccinis „La Bohème“ gab es seinerzeit einen Aufruf zum Verkauf des Ganzen. „Da hatten auch wir ein Gebot abgegeben“, sagt Sarah Wilberg vom Berggasthof.