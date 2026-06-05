Ausflugsziel bei Regensburg Walhalla zwischen Denkmalschutz, Aussicht und Unfallgefahr

Nach "noch erforderlichen weiteren Vorklärungen und der anschließenden Abstimmung mit dem Landesdenkmalrat" soll das Thema dem Landtag zur abschließenden Beratung und Entscheidung vorgelegt werden.

Baudenkmal und Ruhmestempel

Die Walhalla wurde im 19. Jahrhundert im Auftrag von König Ludwig I. im klassizistischen Stil errichtet und gilt als eines der bedeutendsten deutschen Baudenkmäler seiner Zeit. Sie erinnert mit Büsten und Gedenktafeln an bedeutende Persönlichkeiten. In dem Ruhmestempel sind Kaiser und Könige, Künstler, Forscher und Politiker verewigt, darunter der Auftraggeber Ludwig I., der Dichter Johann Wolfgang von Goethe, der Komponist Richard Wagner, der Physiker Albert Einstein und die NS-Widerstandskämpferin Sophie Scholl.

Errichtet wurde der Bau durch den bevorzugten Architekten Ludwigs I., Leo von Klenze. Inspiriert ist das Gebäude von einem der berühmtesten Denkmäler Griechenlands, dem Parthenon auf der Akropolis in Athen. 1842 wurde die Walhalla eröffnet. Der Name bezieht sich nach Angaben der Schlösserverwaltung auf das gleichnamige Kriegerparadies der germanischen Mythologie.