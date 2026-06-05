Ausflugsziel bei Regensburg Walhalla zwischen Denkmalschutz, Aussicht und Unfallgefahr

Donaustauf (dpa/lby) - Wie ein griechischer Tempel thront die Walhalla über der Donau nahe Regensburg. Das Baudenkmal zieht mehrere hunderttausend Besucher im Jahr an. Die mächtigen Stufen rund um die Säulenhalle sind bei Ausflüglern ein beliebter Ort zum Sitzen und Verweilen. Die Aussicht ist nicht nur bei Sonnenuntergang eindrucksvoll. Die Stufen sind aber auch nicht ungefährlich. Es gibt kaum Geländer und an manchen Kanten geht es mehrere Meter in die Tiefe. Nach dem tödlichen Sturz eines Mannes im Juli 2025 hat die Schlösserverwaltung Absperrungen anbringen lassen. Ein umstrittenes Provisorium.