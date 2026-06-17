„Um die Große Grube“, „Um den Kirchberg“, „Mühlleite‑Buchtal‑Rundwanderweg“ und „Hirschkammrundwanderweg“ – so heißen die vier Rundwanderwege um Böhlen.
Ausflugsziel Auf neuen Pfaden rund um Böhlen
Marina Hube 17.06.2026 - 10:00 Uhr
Neue Routen, neue Schilder, neue Ideen: In Böhlen wird das Wandern neu gedacht. Ehrenamtlicher Einsatz bringt frischen Schwung in die Natur rund ums Dorf.
„Um die Große Grube“, „Um den Kirchberg“, „Mühlleite‑Buchtal‑Rundwanderweg“ und „Hirschkammrundwanderweg“ – so heißen die vier Rundwanderwege um Böhlen.