Am Jesusbrünnlein im Zapfengrund unterhalb des Großen Hörselberges ist wieder sichtbar etwas in Bewegung gekommen: Der beliebte Rastplatz für Wanderer und stimmungsvolle Schauplatz für Waldgottesdienste am Kräutersonntag zeigt sich nun wieder von seiner besten Seite, teilt das Landratsamt mit. Die Bänke am Waldrand wurden umfassend erneuert und laden Besucherinnen und Besucher ab sofort wieder zum Verweilen ein.