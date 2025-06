Die Thüringer Schlössertage stehen in diesem Jahr ganz im Zeichen gesellschaftlicher Dynamik. Das Schlossmuseum Arnstadt beleuchtet das Potenzial eines scheinbar einfachen Lebensmittels, Gesellschaften ins Wanken zu bringen. Denn viele Aufstände in der Geschichte haben eines gemeinsam: Brot! Oder vielmehr, den Mangel daran. Immer wieder hat Hunger die Menschen dazu bewegt, gegen ihre Herrscher aufzubegehren. Am Pfingstsamstag, 7. Juni , ist die Thüringische Künstlerin Cosima Göpfert im Schlossmuseum Arnstadt zu Gast. Ab 13 Uhr begrüßt sie gemeinsam mit Museumsdirektorin Gabriella Szalay die Gäste in der Ausstellung „Exquisit Biskuit“. Cosima Göpfert ist bekannt dafür, wichtige gesellschaftliche und politische Themen in verspielte Porzellanobjekte zu verwandeln. In ihrer Sonderausstellung nimmt sie mit ihren scheinbar einfachen, aber kunstvoll gestalteten Brötchen und Semmeln aus Porzellan die große Tafel im Festsaal ein. Von 12 bis 16 Uhr versorgt der Förderverein Schlossmuseum Arnstadt die Gäste mit Thüringer Bratwurst. Am Pfingstsonntag, 8. Juni , ist die Arnstädter Kochbuchautorin und Show-Köchin Tanya Harding zu Gast im Schlossmuseum. Ab 14 Uhr präsentiert sie historische Brotrezepte zum Verkosten und Nachbacken.