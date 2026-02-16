„Mir ist sooo langweilig“ – Ein Satz, den viele Eltern fürchten. Doch Langeweile in den Winterferien muss gar nicht sein, weder für Kinder noch für Erwachsene. Und es braucht auch keinen Urlaub in den Bergen, um Winterspaß oder ein Abenteuer zu erleben. Und welcher Ort in Thüringen schreit mehr nach Wintersport als Oberhof. Manchmal vergisst man einfach, was alles vor der eigenen Tür wartet. Hier kommen also unsere Tipps für Aktivitäten und Ausflüge – für Familien, Frischluftfans und alle, die den Winter in der Heimat mit Leben füllen wollen.