Wer es etwas gemütlicher mag, kann den Allerheiligenmarkt in Hungen im Kreis Gießen besuchen. Die Stadt führt dessen Tradition auf das Jahr 1361 zurück. Geplant sind ein Krämermarkt in der Innenstadt, Fahrgeschäfte im Bürgerpark und eine Schlemmermeile am Backhaus.

Hochheimer Markt: Kirmes, Viehmarkt und Pferdeschau

6. bis 10. November

Ein besonders großes Programm bietet der Hochheimer Markt. Nach Angaben der Stadt zieht die Veranstaltung im Rhein-Main-Gebiet rund eine halbe Million Besucher an und zählt damit zu den größten Herbstmärkten Deutschlands. Vom 6. bis 10. November erwartet die Besucher eine Mischung aus Kirmes und Viehmarkt. Für Kinder gibt es unter anderem Ponyreiten, außerdem ist eine Pferdeschau geplant.

Martinsmarkt in Dieburg: Kunsthandwerk und Lichterglanz

6. bis 8. November

Vom 6. bis 8. November findet im südhessischen Dieburg der traditionelle Martinsmarkt statt. Mehr als 130 Stände und Fahrgeschäfte laden zum Bummeln ein. Glühwein und festliche Beleuchtung sorgen für vorweihnachtliche Atmosphäre. Ein besonderer Anziehungspunkt ist der Schlosspark: Dort können Besucher Handwerkern wie Töpfern, Bogenbauern und Glasbläsern über die Schulter schauen.