Ausflugstipp zu Pfingsten: Am Bootshaus gibt’s Softeis

Das Häuschen an dem idyllischen See gehört der Gemeinde Rhönblick – und als der damalige Ungarn-Freundschaftsverein eine Bleibe gesucht hat, sei man auf die Ortschaft zugegangen und habe eine Lösung gefunden. So erklärt Christoph Friedrich, Vorsitzender des heute als „Rhönblick in Europa“ firmierenden Vereins, wie sich peu a peu etwas aus dem schon seit vielen Jahren bestehenden Gebäude entwickeln soll. Bekanntlich hatte hier früher auch einmal Gastronomie geöffnet. Kleine Angebote soll es hier nun wieder ab und an geben, darunter Softeis. Zwei Eissorten sind also am Pfingstmontag ab 11 Uhr an dem lauschigen Plätzchen im Angebot. Auch ein Festtagsessen mit frisch gekochtem Wildgulasch, Rotkraut und Spätzle lockt. Am Nachmittag sind die Bratwürste auf dem Rost gut durchgebraten.