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Ausflugstipp zu Pfingsten Am Bootshaus gibt’s Softeis

Das Bootshaus am Seebaer See erwacht mit neuen Veranstaltungen. Der Verein „Rhönblick in Europa“ hat investiert und lädt auch am Pfingstmontag wieder hierher ein.

Ausflugstipp zu Pfingsten: Am Bootshaus gibt’s Softeis
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Ein wunderschöner Platz in der Vorderrhön: Der Seebaer See. An seinem Ufer steht seit vielen Jahren das Bootshaus, das als „Europatreff“ unter anderem regionale Förderung aus dem LEADER-Programm genießen kann. Am Pfingstmontag wird wieder hierher eingeladen – zum Verweilen und Genießen. Foto: Christoph Friedrich

Das Häuschen an dem idyllischen See gehört der Gemeinde Rhönblick – und als der damalige Ungarn-Freundschaftsverein eine Bleibe gesucht hat, sei man auf die Ortschaft zugegangen und habe eine Lösung gefunden. So erklärt Christoph Friedrich, Vorsitzender des heute als „Rhönblick in Europa“ firmierenden Vereins, wie sich peu a peu etwas aus dem schon seit vielen Jahren bestehenden Gebäude entwickeln soll. Bekanntlich hatte hier früher auch einmal Gastronomie geöffnet. Kleine Angebote soll es hier nun wieder ab und an geben, darunter Softeis. Zwei Eissorten sind also am Pfingstmontag ab 11 Uhr an dem lauschigen Plätzchen im Angebot. Auch ein Festtagsessen mit frisch gekochtem Wildgulasch, Rotkraut und Spätzle lockt. Am Nachmittag sind die Bratwürste auf dem Rost gut durchgebraten.

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Wie aus dem Bilderbuch: Am Seebaer See. Foto: Isabel Sügling

Baulich, so berichtet der Bürgermeister und Vereinschef, hat sich seit dem neuen Nutzungs-Entschluss vor zwei Jahren einiges getan, aber es bleibt noch etliches. „Wir haben das Projekt in zwei Abschnitte geteilt“, so Friedrich: Das hintere Zimmer ist jetzt Vereinszimmer für den „Europatreff“, aber nicht nur allein für den Freundschaftsverein. Auch andere Vereine können sich hier einmieten.

Der vordere Raum des Bootshauses soll grünes Klassenzimmer werden. Im vergangenen Jahr sei ein „Entdeckerpfad“ gemeinsam mit der Grundschule Herpf entwickelt worden. Die zugehörigen Infotafeln rund um den See müssen noch installiert werden, gibt der Bürgermeister den Stand des Projektes wieder. Für Erkundungen auf diesem Pfad sind laut Friedrich gerade vier Bollerwagen mit noch zu bestückenden Wissensboxen ausgeliefert. Eine Schülergruppe der Regelschule „Vordere Rhön“ Bettenhausen soll dafür eine Wissensrallye zusammenstellen.

Angler haben den See gepachtet

Dass der Entdeckerpfad um den See gut begehbar ist, ist den Anglern zu verdanken. Der Angelverein Herpf hält die Wege in Ordnung und mäht. Er ist Pächter des Angelgewässers und hatte erst kürzlich ein Schnupperangeln veranstaltet, das große Resonanz gefunden hatte. Über 30 Kinder waren zu dem offenen Angeln gekommen und vielleicht hat sich dabei auch dieser oder diese Neue in den naturnahen Sport verliebt.

Im Bootshaus finden nun wieder Veranstaltungen statt.

Mit einer Einladung zum Schauimkern und zwei Vorträgen überraschte in den vergangenen Wochen das Bootshaus am See auch mit weiteren Veranstaltungen. So hatte es am Muttertag unter dem Motto „Deckname Antenne“ einen gut besuchten Vortrag von Eberhard Schellenberger gegeben – ehemaliger bayerischer Journalist, der von den Zeiten berichtete, als er ins Visier der Stasi geraten war. Kurz darauf war der Ehrenamtsspezialist Guntram Wothly aus der Thüringer Staatskanzlei im Bootshaus, um Vereinen die Möglichkeiten aufzuzeigen, mit denen Ehrenamtler gefördert werden. Zu Himmelfahrt war das Bootshaus ebenfalls offen und bot Kesselgulasch und Bier an.

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In den Genuss von Fördermitteln ist freilich auch das Bootshaus selbst gekommen: So gab es Unterstützung aus dem LEADER-Regionalbudget Henneberger Land für Ausstattung sowie für bauliche Dinge, etwa die nötigen Materialien. Auch für die äußere Hülle des Hauses hat es einen positiven Förderbescheid gegeben, sagt Christoph Friedrich erfreut. Die Planungen, was man noch zur Aufwertung und Instandsetzung des Gebäudes tun kann, stehen schon fest: Da es am Seebaer See vier moderne, ausgewiesene Wohnmobilstellplätze gibt, wäre die Erneuerung der Toilette sowie der Einbau einer Dusche für die Camper eine feine Sache.

Gastronomie im klassischen Sinne wird es am Bootshaus nicht geben, darauf weist der Vereinsvorsitzende hin. Doch die Eismaschine, die das erste Softeis probeweise schon längst herausgelassen hat, soll stets zu festen Veranstaltungshöhepunkten in Betrieb sein. Der jetzt anstehende Pfingstmontag gehört dazu.

Pfingsten am Bootshaus: Montag, 25. Mai, ab 11 Uhr Mittagessenangebot, am Nachmittag Bratwürste. Softeismaschine läuft