Kühlungsborn - Der Einsatz an der "MS Baltica" am Anleger Kühlungsborn wird noch bis in den Abend andauern. "Wir werden noch gut zwei Stunden brauchen, um den Maschinenraum leer zu pumpen", sagte Feuerwehr-Einsatzleiter Maik Garkisch in einem Video der "Ostsee-Zeitung". Im Anschluss sollen Taucher einer Spezialfirma versuchen, das Leck unter Wasser abzudichten.