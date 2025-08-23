Ausflugsgastronomie: E-Bike als Potenzial für Hüttenbetreiber im Thüringer Wald?

Suhl (dpa/th) - Ausflugsgastronomen im Thüringer Wald loten das Potenzial von E-Bike-Tourismus aus. Bei einem Netzwerktreffen ging es um eine stärkere Integration von Ladestationen und Reparaturwerkzeugen für E-Bike-Fahrer in Betrieben. Wie der Regionalverbund Thüringer Wald weiter mitteilte, wurde auch die Idee eines Imagefilms zur Vorstellung von Hütten etwa auf Social-Media-Plattformen diskutiert. Zudem sei ein Projekt in Planung, um das Rennsteiglied zu würdigen. Das bekannte Lied von Herbert Roth über den Wanderweg durch den Thüringer Wald wird im kommenden Jahr 75 Jahre alt.