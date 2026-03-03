Ausflug nach Unterfranken: Osterausstellung „Bunt und schön“ in Ostheim

Im Vordergrund der Raumgestaltungen sind die außergewöhnlichen Bilder von Cornelia Lisieki aus Sondheim/Rhön. Die Künstlerin ist in Bad Brückenau geboren und von Kindheit an kunstbegeistert und naturverbunden, stammt sie doch aus einer Familie, in der Kunstverständnis gefördert wurde. Nach einer Gärtnerlehre in Memmingen trieb es sie mit ihrem Ehemann, einem Holzbildhauer aus der Rhön, zu Studienzwecken in die Welt hinaus. Indien und die USA waren zwei ihrer Ziele, Länder, die ihrer Kunstbegabung und Naturverbundenheit entsprachen. Zurück in der Rhön war ihr Berufsleben erfüllt von Pflanzen aller Art, die sie im Gartencenter, mit dem passenden Fachwissen und viel Freude, der dankbaren Kundschaft gerne verkaufte.