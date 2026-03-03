Ausflug nach Unterfranken: Osterausstellung „Bunt und schön“ in Ostheim

Am Samstag beginnt eine besondere Osterausstellung in Ostheim v.d. Rhön: In der Kirchenburg Ostheim sind bis zum 12. April mehr als 200 künstlerisch gestaltet Ostereier zu sehen.
Ausflugstipp nach Unterfranken: In der Kirchenburg Ostheim v. d. Rhön zeigt der Verein Freunde der Kirchenburg ab Samstag künstlerisch hochwertig gestaltete Ostereier.
Unter dem Titel „Bunt und schön“ präsentieren die Freunde der Kirchenburg in der ehemaligen Kirchhofschule in Ostheim v. d. Rhön ihre diesjährige Osterausstellung.
Vom 7. März bis zum 12. April können genau 241 hochwertig gestaltete Ostereier in besonderen Dekorationen bestaunt und bewundert werden. Bis zum Osterfest jeweils am Freitag, Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr, in der Osterwoche dann bis zum 12. April täglich.
Im Vordergrund der Raumgestaltungen sind die außergewöhnlichen Bilder von Cornelia Lisieki aus Sondheim/Rhön. Die Künstlerin ist in Bad Brückenau geboren und von Kindheit an kunstbegeistert und naturverbunden, stammt sie doch aus einer Familie, in der Kunstverständnis gefördert wurde. Nach einer Gärtnerlehre in Memmingen trieb es sie mit ihrem Ehemann, einem Holzbildhauer aus der Rhön, zu Studienzwecken in die Welt hinaus. Indien und die USA waren zwei ihrer Ziele, Länder, die ihrer Kunstbegabung und Naturverbundenheit entsprachen. Zurück in der Rhön war ihr Berufsleben erfüllt von Pflanzen aller Art, die sie im Gartencenter, mit dem passenden Fachwissen und viel Freude, der dankbaren Kundschaft gerne verkaufte.
Als Rentnerin hat Cornelia Lisieki nun genügend Zeit und Muße, um zu malen. Bleistift, schwarzer Malkarton und viel Geduld sind ihre Zutaten. Daraus entstehen Bilder, die so in der Kirchhofschule noch nie zu sehen waren. Die Natur liefert auch hierbei die nötigen Motive. Auf schwarzem Untergrund haben Gräser, Bäume und Blumen eine verblüffende und beeindruckende Wirkung. Auch aus kleinen Quadraten, Punkten, Strichen, Bögen und Rundungen entstehen bei der Künstlerin besondere Bilder. Malen ist nur eine der vielen Gestaltungsmöglichkeiten von Eischalen. In der diesjährigen Ausstellung können noch viele andere Techniken bewundert werden.
Osterausstellung „Bunt und schön“
„Bunt und schön“ von Sa, 7. März bis So, 12. April (Weißer Sonntag) in der ehemaligen Kirchhofschule in Ostheim v. d. Rhön. Öffnungszeiten: Sa, 7. März bis Ostersonntag jeweils am Freitag, Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr sowie von Mo, 6. April bis einschließlich So, 12. April, täglich 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet 3 Euro. Der Verein „Freunde der Kirchenburg“ bietet außerhalb der Öffnungszeiten für interessierte Gruppen fachkundige Führungen durch die Ausstellung an. Anmeldung unter Ruf 09777 471, weitere Informationen unter www.lebendige-kirchenburg.de