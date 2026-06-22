Die beiden Ilmenauer Ortsteile Frauenwald und Stützerbach haben mit einem Beitrag im Wandermagazin der Outdoor Welten GmbH überregionales Interesse erzielt. Im digitalen Newsletter des Unternehmens vom Monat Mai belegte die Region am Rennsteig nach Angaben der Stadtverwaltung unter acht angebotenen Inhalten den dritten Platz. Der Newsletter wird an 43.000 Adressen verschickt, die auf diese Weise insbesondere Bekanntschaft mit dem Doktor-Wald-Weg machten, der vor gut drei Jahren eingeweiht wurde.