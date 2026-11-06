Ausflug: Ein Nachmittag voller Gemeinschaft

Beste Stimmung schon bei der Ankunft. Foto: Veranstalter/Veranstalter

Mittags startete das Event offenbar komfortabel mit einem gemieteten Reisebus. Dieser holte den Angaben zufolge die Teilnehmer in ihren Heimatorten ab und fuhr laut Medieninformation zum Wanderheim auf den Bleßberg. Ankunft: 13:45 Uhr. Das „genüssliche Beisammensein“ bei Kaffee, Kuchen habe zunächst im Vordergrund gestanden. „Beim späteren Abendessen war reichlich Zeit für persönliche Gespräche und das Knüpfen neuer Kontakte“, lassen Beteiligte wissen. Neben gemütlichen Unterhaltungen und einem kleinen Spaziergang an der frischen Luft hätten eine Tombola sowie humorvolle Gedichte – unter anderem vorgetragen von Gisela Auras – für beste Stimmung gesorgt. Krönender Abschluss: Gemeinsames Singen des Rennsteiglieds. Ein weiterer „wichtiger Bestandteil“ des Nachmittags sei die Vorstellung des Projekts „Agathe“ (Älter werden in Gemeinschaft) gewesen. Ziel der Veranstaltung war der Pressenotiz zufolge „ein starkes Zeichen gegen die Einsamkeit im Alter zu setzen, Vertrauen aufzubauen und den älteren Menschen der Region einen unbeschwerten Tag in Gemeinschaft zu schenken“.