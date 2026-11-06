Ausflug: Ein Nachmittag voller Gemeinschaft

„Strahlende Gesichter, angeregte Gespräche und viel Lachen: Das diesjährige Seniorenfest auf dem Bleßberg lockte zahlreiche Senioren aus Neuhaus am Rennweg und den umliegenden Ortschaften zu einem geselligen Beisammensein“, heißt es in einer Pressemitteilung. Organisiert wurde die Veranstaltung demnach von Carolin Heinritz („Agathe-Beraterin“ des Landkreises Sonneberg), „die mit einem abwechslungsreichen Programm und einem besonderen Augenmerk auf das Miteinander einen unvergesslichen Tag schuf“.