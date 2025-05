Dass der Oberhofer Golfkletterpark bei kleinen und großen Abenteurern gut ankommt, ist längst kein Geheimnis mehr. Dutzende Familien haben den Freitag als Brückentag genutzt, um bei Axel Müller und seinem Team gut gesichert in luftige Höhe zu klettern. Kein Wunder also, dass der Golfkletterpark als eines von 21 Familienabenteuern im Thüringer Wald aufgeführt ist – und zwar in einem Heft, das der Regionalverbund druckfrisch herausgegeben und in Oberhof vorgestellt hat.