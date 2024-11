Ausbruch der Geflügelpest: Vogelgrippe im Landkreis Coburg - Behörden raten zu Vorsicht

Coburg/Bamberg (dpa/lby) - Nach einem amtlich bestätigten Ausbruch der Vogelgrippe in einem Geflügelstall im Landkreis Coburg rät das Landratsamt Bamberg Geflügelbetrieben zu Sicherheitsmaßnahmen. Damit solle das Risiko einer Einschleppung in Haustierbestände minimiert werden, teilte die Behörde mit. Das Landratsamt rät unter anderem dazu, das Geflügel in Ställen zu halten oder in Außenvolieren ohne Kontaktmöglichkeiten zu Wildvögeln unterzubringen. Außerdem sei es ratsam, Futter, Einstreu und Gerätschaften für die Stallreinigung innen oder geschützt zu lagern.