Erlangen (dpa/lby) - Eine Kontaktperson des Hantavirus-Ausbruchs auf dem Kreuzfahrtschiff Hondius kommt in eine Klinik in Bayern. "Die bisherigen Untersuchungen haben ergeben, dass die Person aktuell keine Hantavirus-Symptome aufweist", teilte ein Sprecher des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen auf Nachfrage mit. Dennoch werde die aus Bayern stammende Person zur Sicherheit in Quarantäne gehen, bis die Inkubationszeit von mehreren Wochen vorbei sei.
Ausbruch auf Kreuzfahrtschiff Hantavirus: Eine Kontaktperson kommt nach Bayern
dpa 11.05.2026 - 12:25 Uhr