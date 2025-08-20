Es ist schöne Tradition, dass Stadtilms Bürgermeister Lars Petermann (parteilos) zu einem Jahresempfang einlädt, um sich bei engagierten Ehrenamtlichen zu bedanken, die erfolgreichen Sportler zu ehren, aufs letzte Jahr zurückzublicken und künftige Projekte anzukündigen. So auch in diesem Jahr. Eines war allerdings neu. Gefeiert wurde nicht im Bärsaal, sondern unter freiem Himmel im Schwimmbad. Das war im Mai nach zweijährigem Umbau und Sanierung wiedereröffnet worden.