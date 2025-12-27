Und der Fußball?

Beim FC Bayern sind die drei wichtigsten Titel der Saison möglich: Champions League, Bundesliga, DFB-Pokal. Eine Sause auf dem Münchner Marienplatz könnte angesichts des großen Vorsprungs in der Bundesliga-Tabelle schon eingeplant werden. Ob die Fußball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada hierzulande Euphorie entfacht, hängt natürlich am Auftreten der deutschen Nationalmannschaft. Fanmeilen und Public-Viewing-Events stehen die Anstoßzeiten im Weg: Nach dem Auftakt um 19 Uhr beginnen die beiden anderen Vorrundenpartien erst um 22 Uhr.